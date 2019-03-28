投資人憂大同股票成壁紙　顧立雄：大同要維護淨值與股價

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大同（2371）因為旗下華映、綠能接連驚爆下市，創下歷年最大虧損。投資人擔心大同股票是否會成為「壁紙」。金管會主委顧立雄今天(28日)表示，就他理解「大同有保住上市地位的期待」，大同要維護本身的淨值跟股價，確保大同本身的存續。

大同昨天(27日)召開重訊記者會，公布大同107年度財報，認列轉投資華映及綠能虧損99億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，創下歷年最大虧損。大同至107年底淨值為330億元，每股淨值為14.5元。

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投資人開始擔心手中的大同股票恐成「壁紙」。金管會主委顧立雄今天出席立法院財委會，會前受訪表示，針對現在大同集團，應該要維護大同本身的淨值、股價，大同昨天公布的財報還有330億淨值，大同集團以大同作為龍頭，大同集團應該要確保大同本身的存續。

這表示大同一定會維持上市，全力保住上市的地位嗎？顧立雄說：「就我的理解，大同應該是有這個期待吧！也應該要有這個期待。」

顧立雄說，就目前大同的經營階層來看，還是希望他們能夠穩健經營。那淨值這一塊，因為淨值、股價是作為考量他要不要變更交易方法一個重要的指標，當然希望大同能維持淨值，然後能夠穩健的經營，特別是在本業的部分。

針對華映將要下市，顧立雄說，很早之前華映就已經在財報揭露虧損，不是說突然之間從賺錢變成虧損，華映本來就是在一個持續虧損的狀態，任何要去投資、或者要去買華映的人，應該會對財報揭露事項要有一個充分的理解。