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10大高薪工作大公開！　工程師含金量最高月薪中位數破8.5萬

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大學,畢業,新鮮人（圖／視覺中國CFP）

▲調查發現，AI、長照、網紅、遊戲、寵物等5大新職種，成為當代新興的行業之一（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

距離畢業季不到2個月的時間，不少社會新鮮人為工作提前做準備，根據人力銀行調查，含「金」量最高的10大高薪職務，類比與數位設計工程師包辦前2名，月薪中位數更是突破8萬5000元；至於5大新興行業，AI、長照、網紅、遊戲、寵物更是當今的潛力產業。

根據104人力銀行「新鮮人百大好缺」調查，從資料庫中篩選出工作需求比4年前成長且薪資比4年前成長，再加上2018年月薪中位數3.5萬元以上的職務並依2018年薪資中位數排序而成，其中前4名出爐，包含「研發相關類」、「生產製作／品管／環衛類」、「營建／製圖類」、「資訊軟體系統類」占比合計高達54%。

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對比2018年與2014年含金量職務前10名，調查發現有高達8名重疊，其中數位IC設計師與類比設計工程師皆名列1、2名，而新進榜的醫療器材研發工程師、生物專業學與研究，又以後者彈力最大，一舉從2014年42名跳到現在的第6名，薪資也從3萬8600元提升到5萬6000元，成長幅度達45%。

▲▼2018年與2014年含金量職務前10名，其中數位IC設計師與類比設計工程師名列前2名。（圖／104人力銀行提供）

▲2018年與2014年含金量職務前10名，其中數位IC設計師與類比設計工程師名列前2名。（圖／104人力銀行提供）

調查也發現，5大趨勢新職種，依產業類別可分為AI（如對談機器人研發工程師）、長照（如照護系統整合管理師）、網紅（如網紅經紀人）、遊戲（如遊戲劇情編劇）、寵物（如寵物保母）。根據2018年104「徵才企業調查」中，當中企業最看好題材第一、二名即為AI人工智慧與長照。

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄表示，求職者必須不間斷學習之外，也必須掌握潮流新趨勢、留意產業動向，就像近期崛起的網紅、遊戲、寵物產業，與民生消費息息相關，更是新世代的「入門」的潛力產業。

Cheers雜誌副主編楊竣傑則建議，25歲時應要多做「學習」，在職涯中累積一些可以帶走的能力，以因應現在斜槓或經濟改變的準備，再者是35歲時則應「加值」，加強自身不同能力，以及了解現在趨勢，而到了45歲時應要「升級」，必須具備跨部門的整合能力，與其他部門溝通與協調。

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關鍵字：104,職缺,工作,鍾文雄,AI,網紅,上班族

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