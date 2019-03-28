晶華攜手日HIS集團強攻餐飲　股價盤中漲幅逾9%上演慶祝行情

▲晶華酒店集團近年對飯店餐飲零售事業著力甚深，旗下冠軍牛肉麵本月26日進軍日本東京蔦屋書店。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

晶華酒店集團拓展餐飲事業再下一城！繼旗下牛肉麵進軍東京蔦屋書店後，晶華董事長潘思亮今（28）日將與日本HIS旅遊集團締結盟約，宣示攜手邀請頂尖的日本餐飲品牌來台；利多消息一出，激勵晶華盤中股價攻上151元大關，漲幅超過9％。

飯店美食吸引饕客上門，成為飯店業擴展餐飲收益的利器。晶華董事長潘思亮創同業之先，將零售事業作為業務發展主力，更與日本HIS旅遊集團以創新模式合作，將邀請如北海道椿Tsubaki Salon等頂尖餐飲品牌來台展店。

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▲晶華冠軍牛肉麵賣到日本，蔦屋書店東京澀谷店本月26日開賣。（圖／晶華酒店提供)

再以晶華的冠軍牛肉麵為例，透過常溫包或冷凍包形式，便於輸出海外，早在2015年就搶進香港citysuper超市，更登上超商、電商平台銷售，本月26日更進軍日本東京蔦屋書店澀谷店的WIRED TOKYO 1999餐廳，為台灣牛肉麵打入日本市場的首例。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，飯店受限於建築量體與座位數，餐飲事業的成長有限，因此將飯店美食型塑為餐飲品牌，發展零售事業，就能打破實體空間的侷限，將飯店的美食優勢延伸出去；晶華零售事業年營收目標為１億元。

依據財報，晶華酒店集團2018年稅後淨利為13.68億元，年增29.1%，創歷史新高紀錄；每股稅後純益（EPS）為10.8元，不僅優於2017年的8.37元，也為晶華再度賺進逾一個股本。晶華董事會並通過擬配發每股現金股利11.075元，以昨日收盤價137.5元計算，現金殖利率達8.05%。