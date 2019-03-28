終於進7-11了　台灣Pay四大超商全都入

▲台灣Pay今日宣布正式進入超商龍頭7-11。（圖／財金公司提供、示意圖]）

記者吳靜君／台北報導

台灣Pay今（28）日宣布，即日起攜手國泰世華銀行正式進入超商龍頭7-ELEVEN，台灣Pay四大超商的據點共計超過1萬多個。

財金公司去年即已規劃，台灣Pay將進入四大超商，包含7-ELEVEN、全家、萊爾富以及OK。而去年即已經進入了全家、萊爾富、OK等便利商店，獨缺7-ELEVEN。台灣Pay宣布，台灣本土的支付品牌台灣Pay攜手國泰世華銀行，即日起正式進入超商龍頭7-ELEVEN。根據統計，台灣Pay的所有通路據點為5萬多個據點、而7-ELEVEN的據點有5400多個據點，7-ELEVEN的加入，讓台灣Pay的四大超商的據點擴增為1萬多個。

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台灣Pay自2017年11月正式推出以來，短短一年多拓展迅速，採用「QR Code共通支付」規格，整合各金融機構資源共同推動，不限手機品牌、型號皆可使用外，並提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等多元優質服務。累計至今(2019)年2月止，參加金融機構達27家，可使用總卡數逾600萬，總交易金額已正式突破200億元，合作店家數超過5萬家，導入生活帳單(稅單)逾2,200項。