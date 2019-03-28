農民不收捐款一心為行銷　郭董直呼「聽了很感動」

▲ 鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘近期積極推展台灣農作，為了照顧農民還買下新鮮水果分送至旗下富士康的深圳廠區，也在自己的臉書與LINE粉絲團上分享，農民們並未接受他的捐款，而是打算將這筆錢當成行銷經費，讓他直呼「聽了很感動」。

郭台銘在粉絲團貼文中指出，銷售至深圳廠區的芭樂與鳳梨在預售時就訂光了，他也打算將盈餘回饋給農民，不過農民卻表示「並沒想要多賺錢」，想要成立一個公基金，將資金用於提升設備或投資在資材使用上，並希望富士康廠區工作人員能幫忙多推廣試吃，農民可以把這筆錢當行銷經費，讓郭董表示聽了很感動，並認為這就是一種「正向循環」。

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郭董臉書原文：

台灣農民我驕傲，正向循環超越金錢的感動

～生意不是做一時的～

在深圳廠區一櫃芭樂還有新登場的鳳梨，在預售時就訂光了，今天就我所承諾的還是把盈餘回饋給農民，不過農民們也有想法，他們並沒有想要多賺錢，正在討論用一個公基金，提昇設備或投資在資材使用等，甚至他們還有提出是否能有富士康廠區的人願意幫他們多開試吃，做推廣，他們可以把這筆錢當行銷經費，我聽了很感動，這是完全沒想到的發展！原來這就是正向循環！