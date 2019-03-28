哀鴻遍野！華映開盤跌停賣單逾17萬張沒人要　大同早盤跌逾4%　



▲華映 。（圖／記者林振民攝）

記者劉姵呈／台北報導

大同（2371）集團與旗下華映（2475）昨（27）晚間召開記者會，發布重大訊息說明去年財報與虧損。而今（28）日兩家公司雖雙雙恢復交易，但股價卻受到衝擊，成立百年以來虧損最慘的大同早盤以23.8元開出，跳空下跌逾4.2%；華映則是開盤就跌停鎖死，股價僅剩0.45元，委賣張數17萬1,121張高掛沒人要，投資人哀鴻遍野，只能等著變壁紙。

受到本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，大同去年稅後大虧323.93億元，成立百年以來最慘，而投資的兩家公司華映大虧195.61億元以及將在5月12日下市的綠能也大虧損70.89億元，都對大同也產生重大衝擊。

大同表示，去年結算財報合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映達78億元、綠能為21億元，合計認列虧損高達99億元。大同強調，轉投資公司的華映、綠能因受產業環境影響致財務困難，已於107年12月分別申請重整及債權債務協商，而依該二公司財務報告，107年度呈現虧損，且至107年底淨值皆已為負數，107年度財務深受此二公司影響。

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▲大同集團旗下華映（2475）於27日晚間召開記者會宣布去年財報淨值轉為負數，將按照規定下市。（圖／記者劉姵呈攝）

華映去年第4季單季虧損慘重，虧損一舉擴大至177.26億元，也使得淨值轉為負數，主因為認列華映科技投資損失高達72.59億元。去年合併營收240.2億元，稅後虧損252.83億元，歸屬母公司淨損195.61億元，每股虧損3.02元。

證交所也表示，若華映今日申報財報，最快5月8日步上綠能後塵將下市。

今早盤同集團的綠能（3519）同步跌停至2.18元鎖死，委賣單逾2.8萬張，已經連拉六根跌停板；尚志（3579）也以4.13元跌停開出。