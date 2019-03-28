李嘉誠百億家廟慈山寺開光　父子三人同台亮相

▲香港首富李嘉誠27日與其子李澤钜和李澤楷一同出席由其捐建的慈山寺開光典禮暨慈山寺佛教藝術博物館啟用儀式。（圖／李嘉誠基金會提供）

財經中心／綜合報導

香港首富李嘉誠27日與其子李澤钜和李澤楷一同出席由其捐建的慈山寺開光典禮暨慈山寺佛教藝術博物館啟用儀式，父子三人難得同台。

據了解，慈山寺是由李嘉誠捐贈逾30億港幣（約新台幣117億元）所興建的，於2014年竣工，並於隔年4月啟用。近期佛教藝術博物館的擴建已經完成，博物館內有佛菩薩藏品100尊，另外輪流展出43卷敦煌手抄經，藏品分別是李嘉誠先生個人向李嘉誠基金會的捐獻，以及李嘉誠基金會直接購藏的佛教文物，這些藏品將全部放在慈山寺永久存展，作展覽教研之用，並讓民眾免費參觀。

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這些藏品當初皆是由中外的佛教文化專家團隊協助李嘉誠挑選的，為的是確保藏品流傳有序，主要挑選原則為可以展示佛教三大傳承（漢傳、藏傳、南傳），並訴說佛法與不同文化融合的故事。

▲香港首富李嘉誠。（圖／李嘉誠基金會提供）

當初李嘉誠之所以會想興建慈山寺，主要是因為他認為捐建佛寺，就是為了讓大眾學習與修持，洗滌塵勞，紓緩身心，慈山寺自2015年開放至今，接待人數已近100萬人次。而這次擴建佛教藝術博物館，籌建花費3年的時間，主要是為了講述追求覺醒的故事，以及其在時代承傳進程中備嘗的蹉跎，希望民眾在參觀時除了能欣賞佛像美學，也能有所探覺尋悟，藉此讓佛法承傳，啟迪正念。

李嘉誠基金會創立於1980年，主要專注於支持教育及醫療項目，至今李先生已捐贈逾250億港元，項目遍及全球27個國家及地區，其中約80% 項目在大中華地區。李嘉誠在2006年時曾表示，基金會就像是他第三個兒子，他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破，要視建立社會的責任和延續後代同樣重要，分配財產作捐助，推動社會改善進步。

▼李嘉誠與嘉賓在觀音像下合影。（圖／李嘉誠基金會提供）