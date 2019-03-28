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全球經濟放緩、美債殖利率倒掛　台指期一早跌逾30點摔破10500點

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟放緩陰霾揮之不去，加上市場觀望美債殖利率表現，美股4大指數全數收黑，亞股則漲跌互見，台指期今（28）日震盪走低，電子期指、金融期指齊挫，指數一早下挫逾30點，摔下10500點關卡，截至9點00分在10490點附近震盪。

全球經濟放緩疑慮再起，美股4大指數陷入血海，其中道瓊工業指數終場下跌32.14點，跌幅0.13%，收25625.59點；標準普爾500指數也跌13.09點，跌幅0.46%，報2805.37點；那斯達克指數收低48.15點，跌幅0.63%，以7643.38點作收；費城半導體指數尾盤收低20.27點，跌幅1.45%，收1376.48點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨周三雙雙收小黑，台股在電子股、金融股續弱下，盤中一路橫盤整理，最低一度來到10515.86點，終場下跌16.5點，以10542.7點作收，成交量1031.1元，三大法人合計賣超11.79億元，其中自營商買超5.73億元，投信買超2.97億元，外資及陸資賣超20.49億元。

台指期昨天呈現區間整理走勢，一開盤隨即陷入10500點保衛戰，所幸跌幅逐漸收斂，尾盤下滑3點，收在10520點，與現貨相較，逆價差22.7點，成交量8萬8484口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1532口至2萬4261口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2408口至5萬6391口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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