台積電熄火　台股早盤狹幅震盪跌近20點



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股小幅收跌，亞股也跟著走跌，今（28）日台股在台積電開盤走跌下，集中市場加權指數開盤下跌13.68點，以10529.02點開出，大盤指數狹幅震盪，電子、金融族群早盤表現續弱，跌幅最多近20點，在類股跌多漲少下，指數在平盤下整理。

大同（2371）集團受本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，去年稅後大虧323.93億元，成立百年以來最慘。投資的兩家公司華映（2475）大虧195.61億元及綠能（3519）大虧損70.89億元也產生重大衝擊，證交所表示，若華映今日申報財報，最快5月8日步上綠能後塵將下市，今日開盤華映與綠能股價跌停鎖死；大同下跌4%、暫報23.85元。

因美國公債殖利率再度下跌，且殖利率曲線長期倒掛引發市場對全球經濟前景的疑慮，美股周三下跌。道瓊工業指數收跌32.14點或0.13%，報25,625.59點；標普500指數下跌13.09點或0.46%，報2,805.37點；那斯達克指數收跌48.15點或0.63%，報7,643.38點。

請繼續往下閱讀...

分析師指出，台北貿協南港展覽館的台北國際自行車展、智慧城市展，帶動的個股話題及題材，同樣是市場觀察的重點，台北股市現階段進入震盪整理，上檔10,660點至10,700點壓力區賣壓沉重。