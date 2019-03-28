短天期利率急升成「利率倒掛」　謝金河：債市火燒連環船

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河27日在臉書發文指出，美國聯準會（Fed）從鷹派變鴿派，今年可能暫緩升息，這讓全球投資人對於未來景氣持悲觀預測，也造成近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成「利率倒掛」現象，投資人疑慮因而加深，已經連續上漲三個月的全球股市也因此出現雜音。

謝金河指出，這種「利率倒掛」現象出現在短天期利率急升，目前一個月的殖利率從1.6快速上衝到2.47，3個月期從1.到2.465，而且是愈短天期利率愈高，現在一年期都超過10年期，10年債從3.26跌到2.358，30年期從3.58下滑到2.82左右。

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面對這樣的情況，美國聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）認為是「債息倒掛」，或許反應了在某個時間點需要下調利率，但不意味著經濟衰退。謝金河表示，這個現象其實代表市場對全球央行聯手寬鬆貨幣政策的憧憬。

他指出，美國債券利率倒掛的情況下，全球多數國家長債利率都下降，像是澳洲10年債剩下1.777，創三年新低；紐西蘭10年債來到1.886是1985年新低；日本與德國10年債殖利率都出現負值。

目前日本和歐洲央行已經幾乎到沒有彈藥可用的地歩，但美國現在仍有許多工具可以運用，但也意味著未來6到24個月出現衰退風險升高，新興市場資金被擠壓，債券遭到拋售，像是印尼10年債上升至7.68，反映了資金正撤離風險較高的資產。謝金河認為，全球金融市場會在這這裡進行調整。