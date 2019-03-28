老公生日「也是盧凱彤冥誕」　魏如萱擁4月兒：乾媽，你好嗎？

記者張筱涵／綜合報導

歌手魏如萱（娃娃）去年11月1日生下兒子Louis，漸漸開始恢復歌唱電台工作外，也是個開心的新手媽媽，27日迎來丈夫的生日，同樣也是好友盧凱彤的冥誕，以開心又有些複雜的心情寫下祝福和思念。

▲魏如萱2018年11月1日生下Louis，一家3口每天過著幸福充實的生活。（圖／翻攝自魏如萱IG）

魏如萱27日曬出老公隆宸翰以充滿愛與寵溺的眼神看著Louis的側拍照，喜悅地說：「這是你當爸爸之後的第一個生日，Happy Birthday.」一家3口慶祝的時候，她還建議丈夫三個願望分一個給寶貝兒子，希望Louis身體強壯、抵抗力滿分。

▲魏如萱替隆宸翰慶生。（圖／翻攝自魏如萱IG）

隆宸翰也在IG上傳老婆視角的慶生照，搞笑地說：「謝謝每一個人的祝福，今年24歲了！感恩！」最後也不忘感謝最珍貴的魏如萱。而其實同天也是娃娃好友盧凱彤的冥誕，魏如萱當然也不會忘記，即使現在儘能在心裡相會，但對方永遠是Louis最好、最棒的乾媽，她也以簡單文字和生日蛋糕的符號慶祝說：「真的好想好想你喔，乾媽，你現在有好好的嗎？」最後不忘以嘴唇符號送上一個熱情的吻。

▲魏如萱祝盧凱彤生日快樂並表達想念之情。（圖／翻攝自魏如萱IG）

事實上，魏如萱去年8月舉辦演唱會時，在下一首歌是《陪著你》的時候，她也難過提到爸爸離開時長了很多白髮，後來又面臨好友離開，忍不住情緒哽咽到哭了：「在生命裡有太多…我們都還在學習如何去調整、搞定自己的情緒，面對憂鬱我不知道怎麼學習耶，但就是人生裡有太多這樣的事情，真的沒怎樣是『變得更好』，如何變好我也不曉得。」她感嘆之後，希望用音樂《陪著你》陪伴觀眾及朋友，「互相陪伴就好了，要記得世界上，還是有很多人關心你、很多人愛你、很多人陪著你。」