中埔菸草檢驗廠變身高檔日照中心　嘉縣日照更進步

▲▼ 嘉義中埔日間照顧中心菸草檢驗廠改裝。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

由財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會營運，27日由衛生福利部常務次長薛瑞元、立委吳玉琴、縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、統一超商管理群協理徐光宇等多位貴賓及社區代表主持揭牌正式啟用，將早年菸葉檢驗場改建的中埔日照中心，結合老人食堂、日間照顧和長青活力站的三合一照顧服務據點，縣長翁章梁形容這是一座堪稱五星級的社區照顧據點，家屬可以放心讓老人家在這裡接受專業的照顧服務。

中埔日照中心由統一超商愛心零錢捐募贊助，結合政府及民間資源營造溫馨的空間，將過去具有歷史特色的菸草檢驗廠，溫暖黃澄的大門，搭配淺灰色的外牆和綠意的植栽牆，宛如時下受歡迎的日系文青風咖啡店，內部保留原有老建築獨有的「木桁架」設計，特別減少室內隔間，擴大照顧視野，除降低長輩對於空間的混亂感，也讓工作人員隨時掌握長輩狀況、及時提供協助；此外，更引進日本高齡友善傢俱和電動升降式盥洗台，可適時為長輩調整使用的適當高度，家具的擺設和空間整體設計，十分溫馨舒適。

翁章梁和各界貴賓先參觀中心內部各項貼心設計的設施，還與長輩跳健康舞，並關注老人食堂提供的菜色、廚房設備和用餐環境。





翁縣長表示自己來自農村，清楚對日照服務的需求者很多，18鄉鎮市已成立12個日照中心，其他6處正積極籌設中，短期目標是1鄉鎮1日間中心，但對多達9萬7千多位65歲以上的老人家而言，還是不夠的，縣府正在盤點閒置空間，鼓勵有意投入的單位或個人設置日照中心，增加各鄉鎮市佈建數，不只增設據點，包括設置小規模多機能中心和團體家屋，服務多元需求的家庭及提供失智者適宜的照顧服務，減輕照顧者壓力。



翁章梁特別感謝7-ELEVEN及民眾捐出愛心零錢作公益，並贊助設置暖暖老人食堂，提供中埔鄉獨居老人或兩老相依長者、身心障礙者、弱勢家庭一同共餐，讓長輩走出家門，一起吃的健康，中埔日照中心最多可以準備150人用餐，有專業營養師和廚師負責評估菜色及烹煮，讓老人家吃好又安心。



有長照服務需求的中埔鄉親，可撥打1966（手機或市話皆可直撥「1966」，前5分鐘免付費），或電洽嘉義縣長照管理中心中埔分站05- 2531567或中埔日間照顧中心05-2531717。