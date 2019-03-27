統一去年每股賺3.07元　毛利率33.67%創歷年新高

▲統一董事會今日決議，擬配發每股現金股利 2.5 元。圖為統一集團董事長羅智先。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

統一企業今 (27) 日公布去年財報，全年稅後純益 174.42 億元，每股純益為 3.07 元；去年毛利率 33.67%，不僅連續 6 年維持在 30% 之上，並創歷年新高。董事會並通過每股擬配發現金股利2.5元，以今日收盤價74.7元計算，現金殖利率約3.35%。

統一企業今天發佈重大訊息，統一企業集團明（28）日下午將召開聯合法人說明會，由董事長羅智先親自出席，統一日前啟動韓國併購案及擴張海外版圖，可望成為在場法人關注焦點。

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依據財報，統一企業2018年全年營收達 4314.45 億元，年增率 7.9%，毛利率 33.67%，年增率 0.47 個百分點，稅後純益為 174.42 億元，年減 56.22%，每股純益為 3.07 元。

針對去年獲利之所以呈現大幅衰退，統一企業表示，主因在於 2017 年第 4 季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，排除處分上海星巴克業外利益比較2018 年獲利仍較 2017 年成長。

對於外界質疑出售上海星巴克為「短多長空」，統一董事長羅智先日前強調，統一與美國雙方對於此案，都認為這是一項公平的交易，出售上海星巴克「沒有短多長空、短空長多的問題」，少了上海星巴克的業務後，團隊會從其他地方補回來，對統一集團未來展望仍深具信心。