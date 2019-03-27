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台驊力拚物流獲利王　打造智能物流供應鏈平台

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▲有「物流業併購大王」封號的台驊投控董事長顏益財(前排左三)表示，今年第一季將成立菲律賓子公司，台驊將在東協市場7個國家擘畫完整的版圖。（圖／記者林淑慧攝）

▲有「物流業併購大王」封號的台驊投控董事長顏益財(前排左三)表示，今年第一季將成立菲律賓子公司，台驊將在東協市場7個國家擘畫完整的版圖。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

隨著經濟全球化發展，台驊集團表示，物流產業也面臨朝向智能物流轉型的關鍵時期，繼2018年創造營收史上新高峰後，台驊也將整合集團資源，建構完整智能物流供應鏈平台，力拚坐穩物流獲利王的寶座。

依據財報，台驊2018年的營業規模突破歷史新高，達新台幣115.36億元，較2017年成長9.5%，連續二年營收突破百億元。從獲利來看，稅後淨利達新台幣3.66億元，稅後每股盈餘達3.07元，創台驊掛牌以來的佳績。

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另外，因為業務附加價值高，台驊集團毛利率連續二年超過17%，高於同業中菲行14.2%及捷迅10.5%。

為打造供應鏈平台，台驊表示，將透過平台下的多式聯運、倉儲配送、電子商務平台、跨境電商物流、報關及供應鏈金融等多項服務，將服務範圍從B2B擴展至B2B2C，同時配合網路及大數據分析技能，將物流、商流、資訊流及金流業務四流合一，得以獲得更高附加價值。

展望後市，台驊將發展跨境電商物流視為未來營運主軸之一，從物流切入商流，提供線上品牌代營運及資金融通的物流+商流+資訊流+金流一條龍功能，結合現有亞洲區域營運據點以及海外代理網絡，發展亞洲-歐美之跨境電商物流業務。

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關鍵字：跨境電商,台驊,物流

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