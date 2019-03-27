年省7000萬水費　友達獲首屆台灣循環經濟雙獎

▲左起為行政院政務委員龔明鑫、友達製造營運群副總經理林挺立、台大創意創業中心執行長曾正忠。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導



友達光電（2409）今天（27日）宣布榮獲首屆臺灣循環經濟獎肯定，以卓越的全方位CSR表現獲得「企業獎」銀獎，並以製程用水全回收方案榮獲「創新獎」金獎，每日回收水量高達18,000噸，自來水需求量因此減少7成以上，相當於每年節省約7,000萬元的水費。

政府「5+2產業創新計畫」納入循環經濟，因此中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）發起全台第一個以循環經濟為主軸的台灣循環經濟獎，並與英國標準協會（BSI）、優力國際安全認證有限公司（UL）兩大國際驗證機構合作，以質化和量化並重的評選方式，深入檢視參選企業落實循環經濟管理的各面向績效。

友達光電永續長古秀華表示，2008年起推動綠色承諾，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，到2018年設立永續發展總部，以專責單位統籌永續發展策略及推展循環經濟，友達持續扮演企業永續發展的領頭羊，致力為社會創造更多共享價值。

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▲友達將製程中的廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒。（圖／友達提供）

事業廢棄物循環方面，友達再生技術研發種類超過10項，包括液晶玻璃、廢銅酸和銦樹脂等，像是廢銅酸透過萃取與電解可轉化為具經濟價值之銅棒，每年可回收有價銅金屬達260公噸，再運用於電纜製造、工業原料與化學製品等領域。



水資源循環方面，友達規劃在2020年達到「減水、創水、水中和」三大水資源發展目標，並已領先在2015年完成龍潭廠自主設計整合的製程用水全回收系統，每日回收水量高達18,000噸，自來水需求量因此減少7成以上，相當於每年節省約7,000萬元水費。

此外，友達更進一步將水處理技術整合輸出，成立新事業宇沛永續科技，提供客戶全方位水處理解決方案，並持續投入廢水中有價物質的回收，為面板價值鏈持續創造共享價值，樹立循環經濟商業模式的最佳典範。