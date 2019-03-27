2019台北國際自行車展開跑　打造產業智能化嶄新生態系

▲2019台北國際自行車展暨體育用品展今天舉行聯合開幕典禮，帶領產業邁向智慧運動世代。（圖／貿協提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

台北國際自行車展今（27）日正式開展，今年更是搭配台北國際體育用品展，吸引1409家國內外廠商參展，共計4720個攤位，外貿協會表示，展出品項涵蓋各類運動用品，是亞洲最完整的運動健身用品採購平台。

根據行政院關務署統計，2018年台灣自行車整體出口營收走揚，整體出口值高達32.12億餘美元，年成長達14.96%。自行車成車出口量達221萬餘台，較2017年下滑6.72%，不過總出口值及平均單價皆成雙位數成長，出口值達14.7億美元，年度平均單價更首度突破600美元大關，一舉來到668.42美元。

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外貿協會董事長黃志芳指出，近年來自行車及體育用品產業結合現代人新的生活模式以及對健康價值的重視，透過智慧化機械和資通訊科技的結合，進行產業鏈的重新塑造，包含電動自行車及智慧穿戴裝置的廣泛應用、智慧化運動器材與健身房的服務網，讓運動產品符合市場需求，與人民的生活深度連結，打造運動新浪潮。

今年台北國際自行車展的「輕型電動車及電機系統專區」及「Taipei Cycle+ 智慧騎行專館」中，達方電子、映興電子、新普科技等科技公司一同參與，與資通訊產業的結合，齊力建構通往全球電動自行車市場的完整生態鏈，加上智能裝置及系統服務的應用，將自行車產業全面推進至IoB（Internet of Bikes）的新世代。

此外，體育用品展也嗅出智能化和運動生態鏈的商機，首度由台灣智慧型紡織品協會領軍的「智能運動主題館」以及「運動健身服務區」，將展覽從傳統製造擴展至智慧應用，由硬體器材延伸至軟體服務，透過展會建構運動生態圈的概念。