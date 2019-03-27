大陸食品通路商來台大採購　最愛休閒食品、鳳梨這2味

▲台南市長黃偉哲與台灣農產食品廠商合影。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

為協助台灣農產品進入到大陸市場，外貿協會攜手國貿局、農委會組成金三角整合資源，今天力邀大陸15家通路商前來參加「2019年中國大陸食品通路商採購大會」，其中最愛買台灣休閒食品與鳳梨，而台南市長黃偉哲也現身大力推薦當地盛產的農產品。

大陸買主對台灣休閒食品讚不絕口，如中百控股集團買主對福記冷凍食品可於常溫中存放2個月即時的紅豆湯非常喜愛，甚至表明想要進一步洽談；以高端產品為主的City' Super買主則對新市區農會推出的毛豆冰淇淋，紛紛認為這款商品顛覆毛豆給人的印象，讓人驚艷。

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貿協表示，今年1月11日在香港舉辦「春節台灣水果嘉年華」記者會後，獲得香港各界熱烈廻響，後續促成2月份香港「一田超市」來台與近100家業者洽談，而3月再邀請「香港AEON永旺百貨超市」採購生鮮、冷凍、加工品買主來台。

貿協指出，4月將趁台南芒果成熟之際，擴大邀請日、美、韓、星等國買主來台採購生鮮農產品及加工食品，緊接著6月美國進口商也將來台參加通路商採購大會採購年節食品，預計採購30櫃鳳梨酥及20櫃月餅。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣農產品的品質優良、深具外銷潛力，他也已經邀請日本AEON海外部長來台採購，藉由邀請各國的食品通路商及進口商來台採購，相信將能為臺灣農產品及加工食品業者帶來新商機。