證交所預估華映最快5月8日下市　大同、華映28日起恢復交易



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

大同（2371）與華映（2475）今（27）日於晚間接連召開重大訊息記者會，宣布去年財報與投資虧損處理，華映面臨下市，而大同也宣布認列綠能與華映兩家公司虧損為近百億元。證交所也表示，依規範於財報公告後40天啟動強制下市機制，預計華映若於明天公告財報，5月8日為最後交易日；而兩家公司完整說明暫停交易事由的相關訊息，明（28）日起上市普通股自恢復交易。

大同集團投資失利，繼綠能（3519）後，華映也不堪虧損，接連驚爆下市。大同表示，107年度財報受轉投資華映及綠能虧損共99億元，總虧損332.93億元，EPS-4.75元。證交所表示，依規範於財報公告後40天啟動強制下市機制，預計華映若於明天公告財報，5月8日為最後交易日；而綠能已確定於5月2日下市，緊接著若華映8日下市，兩家大同集團股都將在5月終止掛牌。

▼華映（2475）於今日召開記者會宣布去年財報淨值轉為負數。（圖／記者劉姵呈攝）

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▲大同（2371）於華映後召開記者會說明投資虧損一事。（圖／記者劉姵呈攝）

其中，華映公司107年度稅後淨損歸屬於大同公司為新台幣195.6億元，依綜合持股比例約40%認列華映損失約為新台幣78億元；而綠能107年度稅後淨損歸屬於大同公司為新台幣70.9億元，依綜合持股比例約29%認列綠能損失約為新台幣21億元。合計對大同之損益影響數合計約為新台幣99億元。

華映財務長黃世昌今日也於記者會中三度鞠躬向股東及社會大眾致上誠摯的歉意，並表示因去年面板供過於求以及中美貿易戰等影響，造成華映財務困難，經營辛苦，已喪失控制力，並宣布與華映科技及其子公司已非母子公司關係，自去年12月底已不再編合併報表。

華映107年第四季合併營收為38.14億元，歸屬於華映淨損135.24億元，稅後虧損177.26億元，每股虧損2.09元，導致去年12月31日歸屬於華映權益為45.62億元，每股淨值為0.7元。而107年第四季認列處分投資損失75.29億元、資產減損約11.75億元、認列資遣費13億元、或有損失及負債1.43億元，107年全年合併營收為240.2億元，稅後虧損240.83億元，歸屬於華映權益為195.61億元，每股虧損3.02元。

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