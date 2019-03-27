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歷年最大虧損　大同認列華映、綠能虧損99億元、EPS-4.75元

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▲▼華映（2475）今（27）日召開記者會宣布下市，大同（2371）同一天接連召開記者會說明投資虧損一事。（圖／記者劉姵呈攝）

▲大同（2371）同一天接連召開記者會說明投資虧損一事。（圖／記者劉姵呈攝）

記者姚惠茹、劉姵呈／台北報導

大同（2371）旗下華映（2475）、綠能（3519）接連驚爆下市，107年度財報顯示淨值轉為負數，大同今天（27日）召開重訊記者會，由財務長彭文傑說明大同107年度財報，認列轉投資華映及綠能虧損99億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元

大同旗下轉投資公司華映和綠能因受產業環境影響致財務困難已在107年12月分別申請重整及債權債務協商，並在近期由董事會通過其107年度財務報告，依照華映和綠能財務報告，全年呈現虧損，且至107年底淨值皆已為負數。

請繼續往下閱讀...

財務長彭文傑表示，大同107年度財務報告受到華映和綠能的影響，已在108年3月27日經董事會通過，合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，虧損再創歷年新高。

彭文傑說明，華映107年度稅後淨損歸屬於母公司業主為新台幣195.6億元，依大同綜合持股比例約40％，認列華映損失約為新台幣78億元；綠能107年度稅後淨損歸屬於母公司業主為新台幣70.9億元，依大同綜合持股比例約29％，認列綠能損失約為新台幣21億元，大同合計認列虧損約為新台幣99億元。

此外，依據金管會在103年修訂「證券發行人財務報告編製準則」，允許公司之投資性不動產後續衡量得選擇採成本模式或公允價值模式之相關規定，大同宣布自107年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量。

彭文傑表示，大同107年度依相關規定提列的特別盈餘公積增加約新台幣138.5億元，因此大同至107年底淨值為新台幣330億元，每股淨值為新台幣14.5元。

彭文傑強調，大同雖承受鉅額的投資損失，但大同與華映、綠能皆為上市公司，營運資金相互獨立，故大同本業及其他投資公司的營運均不受影響。

對於轉投資事業認列虧損完畢後，本業會轉好嗎？會不會如市場揣測還需要處分其他資產？改變交易方式？大同回應，認列虧損後每股淨值14.5元，基本上不會有這個疑慮，也不會處分其他資產，還是會按照財報準則去認列投資虧損。對於子公司接連虧損的看法，大同表示，希望兩公司團隊會以永續經營的方式繼續下去，但對於兩家公司下市的看法基本上給予尊重。

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關鍵字：大同,華映,綠能,下市

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