獨／麵粉龍頭聯華實業明停牌　總經理景虎士將宣佈退休

▲全台最大麵粉供應商聯華實業今（27）日傍晚發佈重大訊息，公告明日將有重大訊息宣佈而暫停交易，引發市場關注。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

全台最大麵粉供應商聯華實業今（27）日傍晚發佈重大訊息，公告明日將有重大訊息宣佈而暫停交易，據《ETtoday新聞雲》記者掌握的獨家消息，聯華實業總經理景虎士將宣佈退休，其遺缺將由副總經理林信宏升任。

針對聯華實業高層人事異動，本刊記者求證聯華實業發言系統，公司表示明日下午將召開重大訊息，針對重大議案提出說明，人事案仍以公司最終公告為準；但依據聯華實業近期發佈的重大訊息，景虎士已辭任聯華實業董事。

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另外，法人指出，聯華實業可能在台啟動併購，加上旗下土地資產雄厚，不排除為重大開發案，或轉型為控股。

聯華實業為聯華神通集團創始公司，從源頭把關深耕麵粉產業，目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，並能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉，在台市占率約24%，為國內專用麵粉市場中的第一領導品牌。

麵粉產業近年原料成本居高，產業競爭激烈，聯華實業去年營收達50.97億元，年增5.2%，去年前三季稅後純益19.31億元，每股稅後純益為1.84元，營運繳出不錯的成績單。

▲聯華實業目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉。（圖／記者黃克翔攝）

早在2010年，聯華實業為增加投資收益，以及提高資金運用效益，總經理景虎士看準大陸電子產業如半導體等快速發展，主導參與聯成化學的私募，並轉投資聯華氣體，長期的轉投資收益，挹注聯華實業獲利表現。

另外，身兼中華穀類食品工業技術研究所董事長的景虎士，秉持創辦人苗育秀培育人才的理念，近年舉辦米穀粉等多元應用烘焙賽，除將目前兩岸的發酵麵食交流平台，擴大至亞洲其他地區，也為台灣培養具有國際競爭力的烘焙選手。