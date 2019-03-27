新法規影響營運　Uber考慮二度退出台灣

▲Uber表示，新法規可能迫使該公司退出台灣市場。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

交通部草擬的「新Uber條款」修法案引起計程車、小客車租賃業、平台代僱駕駛等紛爭不斷。Uber科技公司表示，新法規可能迫使該公司退出台灣市場，使其在亞洲的服務地區進一步縮減。

交通部預告修訂「汽車運輸業管理規則103-1條」修法案（又被外稱為新Uber條款），要求Uber不得將租賃車輛外駛巡迴、排班代客租賃且需以日租或時租方式計費，並以1小時起租時數為原則，引起業者反彈。Uber北亞政策負責人Emilie Potvin周一（25）接受日經新聞訪問時表示看到台灣政府正在修訂法規，「我們不確定原因...這讓我們的業務很難正常營運。」

請繼續往下閱讀...

目前Uber在台灣約有300萬註冊用戶及超過1萬名提供各類服務的司機，包括Uber X菁英優步、Uber Black尊榮優步、Uber Taxi優步小黃及Uber Eats美食外送服務，而台灣為目前Uber在亞洲地區為數不多的市場之一。去年Uber將其東南亞事業出售給東南亞叫車龍頭Grab，2016年時也將中國大陸市場轉讓給當地叫車業者滴滴出行。Uber在日本、香港及南韓等地的事業規模則相對較小。

Uber與台灣監管的糾紛，可能危及到該公司與台灣科技部的交流計劃，該計劃擬將台灣工程師送至Uber的矽谷總部，以研究Uber的人工智慧技術；另外，Uber與台灣地方政府共同推動智慧城市的計劃，也可能因此遭擱置。Potvin認為，目前「一切都是問號，如果新規生效，我們將不得不全面重新評估這些計劃。」

「我們歡迎Uber在台灣營運，新規也絕對不是針對Uber。」，交通部路政司長陳文瑞稱，Uber可以自由與當地租車公司，或傳統計程車公司合作，但政府希望Uber遵守法規，「否則，這對計程車業者來說是不公平的，因為他們在車輛總數和收費上，受政府的嚴格監管，Uber卻沒有。」

台灣計程車司機認為，Uber已對他們的生計構成威脅，並認為Uber應遵守與計程車業相同的法規。台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉說：「Uber聲稱自己是一家技術服務供應商，但實際上他們在做的事與台灣繼承車業者在做的事是一樣的，卻沒有受到相同的監管。」

Uber曾於2017年2月時退出過台灣市場，並於去年4月回歸。回歸台灣市場後，Uber已與約200家台灣汽車租賃公司合作，而非直接與個別司機合作。