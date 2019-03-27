大同集團再爆下市慘例！ 華映淨值轉負數 三度向24萬股民鞠躬道歉　



▲大同集團旗下華映（2475）於今（27）日晚間召開記者會宣布去年財報淨值轉為負數。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈、姚惠茹／台北報導

大同集團旗下華映（2475）於今（27）日晚間7點召開記者會，宣布去年財報，華映總處長黃世昌三度鞠躬致歉表示，董事會決議通過107年度財報顯示淨值轉為負數，已喪失控制力，並認列處分投資損失、資產減損、資遣費及或有損失與負債，並宣布與華映科技及其子公司已非母子公司關係。

華映財務長於記者會中三度鞠躬向股東及社會大眾致上誠摯的歉意，並表示因去年面板供過於求以及中美貿易戰等影響，造成華映財務困難，經營辛苦，已喪失控制力，並宣布與華映科技及其子公司已非母子公司關係，自去年12月底已不再編合併報表。華映表示，日後對華映科技之會計帳務處理方式改為用「公允價值衡量之金融資產」入帳，致使107年度財報淨值為負數。



▲大同集團旗下華映（2475）表示，之後的廠房處分與股東權益，會再由重整來決定。（圖／記者劉姵呈攝）

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華映宣布，華映去年第4季合併營收38.14億元，稅後虧損177.26億，歸屬公司淨損135.24億元，每股虧損2.09元，去年合併營收240.2億元，稅後虧損252.83億元，歸屬公司淨損195.61億元，每股虧損3.02元，導致去年底歸屬公司權益為-45.62億元、每股淨值-0.7元。而107年全年合併營收為240.2億元，稅後虧損240.83億元，歸屬於華映權益為195.61億元，每股虧損3.02元。

針對24萬股民的權益如何處理？裁員後續勞資協商何時開始？華映表示，後面屬於重整階段，目前尚未能發表準確處理方式，至於協商已經開始，之後會努力達成勞資雙方的共識。而重整人，華映表示將由法院來裁定，對於銀行團的態度不方便回應。

而大同預計8點15分舉行重大訊息記者會，說明去年財報受到轉投資華映及綠能虧損影響。