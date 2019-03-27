加薪再加薪！持股信託上路　台企銀員工爽「類加薪」一年1.8萬

▲台企銀員工持股信託上路。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股行庫為了留住、吸引人才，福利再加上福利，公股銀行今年陸續宣布要推「員工持股信託」，台企銀今（27）日員工持股信託正式開辦。

目前已經辦理，或宣布要辦理「員工持股信託」以留住人才的公股銀行，除了台企銀之外，有第一銀行、兆豐銀行等。

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台企銀表示，員工持股信託實施方案，自提金扣款標準依職稱分為5類，鼓勵行員自行提撥到信託帳戶，以每個員工來說，只要每個月提撥2,000元，銀行就會相對提撥1,000元，如果提撥到4,000元，銀行提撥1,500元，依此來算，每位員工的薪資大約可以多賺1.8萬元。

台企銀表示，持股信託也有限制員工離職，如果員工兩年內離職，就無法在信託帳戶內提領到任何離職金；三年內離職則只能夠領一半，所以必須要待滿三年才可能領到帳戶內的資金；且台企銀與一銀不同是該信託帳戶內只能投資台企銀的股票，且也沒有「回溯條款」，也就是從本月開始正式提撥。

而一銀的員工持股信託是每個月員工儲蓄1,000元，一銀就會相對幫員工儲蓄1,000元；一銀員工可以選擇投資股票（第一金股票）、基金、定存等，為自己的退休儲存實力，預計5月開始推動，但可以回溯今年的1月1日起。

台企銀2018年1月已辦理全面加薪，平均調幅近3%，今（2019）年3月底員工持股信託開辦後基層員工類加薪幅度約3%~5%，等於連續兩年對員工加薪，除了替員工做更完善的退休規劃，也鼓勵年輕的員工留下來一起努力打拼，未來也希望提供員工更優質的工作環境及福利制度。