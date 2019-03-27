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櫃買「富櫃200指數」新登場！　投資人掌握中小型好股看這裡

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▲▼櫃買中心今天舉行「富櫃200指數」發表會暨指數授權簽約儀式。（圖／記者紀佳妘攝）

▲櫃買中心今天舉行「富櫃200指數」發表會暨指數授權簽約儀式。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

櫃買中心今（27）日舉行「富櫃200指數」發表會暨指數授權簽約儀式，邀請金管會主委顧立雄、期交所董事長許虞哲等人到場。櫃買中心董事長陳永誠表示，富櫃200指數與其他櫃買指數不同，這檔新指數是從5000點開始，漲跌幅要讓投資人看到數字就有感。

金管會主委顧立雄致詞時表示，櫃買中心除了努力推動海外優質企業進入我國資本市場之外，對於國內多元商品不遺餘力。中小企業是台灣經濟成長最主要的推動力量，而櫃買市場可以說是台灣中小型股票最具代表性的掛牌交易場所，相信「富櫃200指數」的推出，將成為櫃買市場全新的投資標竿。

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▲▼櫃買中心董事長陳永誠。（圖／記者紀佳妘攝）

▲櫃買中心董事長陳永誠。（圖／記者紀佳妘攝）

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心成立25周年，特別選擇今天發表「富櫃200指數」，與其他櫃買指數、富櫃50指數不同，這檔新指數是從5000點開始，漲跌幅要讓投資人看到數字就有感。

櫃買中心今天也與群益、元富、凱基、元大、兆豐與富邦等6家證券商完成「富櫃200指數」授權契約簽約儀式，以利取得指數化商品的發行先機。陳永誠指出，期盼在投信、期貨業者協力下，富櫃200指數能夠成為投資人新的選擇。

櫃買中心這次新編製的「富櫃200指數」挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，並按季進行流動性檢驗，以即時反應市場成交趨勢，該指數成分股市值涵蓋率可達整體櫃買市場7成，成交值涵蓋率更高達9成；再加上該指數基期點數設定為5000點，漲跌趨勢的反應更為明顯，便利投資人觀察指數表現。

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關鍵字：櫃買中心,期交所,金管會,許虞哲,顧立雄,陳永誠,富櫃200指數,期貨,投信

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