鼓勵發票不印出來　雲端發票五、六獎獎金加碼　財部研議

▲立委建議財政部原本獎金加碼，鼓勵民眾使用雲端發票。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了提升雲端發票使用率（電子發票不印出來），民進黨立委江永昌今（27）日提議財政部，兌獎時如果中獎獎金再增加，增加民眾使用雲端發票的誘因，才能夠推廣雲端發票。財政部長蘇建榮表示，目前賦稅署正在進行雲端發票專屬獎檢討，立委的提議可以研議。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，江永昌即提到，現在電子發票已經在總體發票中占七成，但是大多數的民眾仍是將發票印出來兌獎，因此雲端發票的成長速度相當緩慢。江永昌指出，統計到雲端發票比重僅18.14%，只比2017年成長不到2%，原因在於雲端發票專屬獎項中獎率低、顯見吸引不了民眾使用雲端發票。

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江永昌提議，每期發票都會增開六獎，每半年大約增開的組數不大相同，他建議，不如改變作法，維持原來的紙本發票的組數，但是民眾如果使用雲端發票，不把發票印出來，可以領的獎金就增加，例如六獎的獎金是200元、雲端發票就可領300元；五獎也可以比照辦理，原本的獎金為1,000元，雲端發票可多領元獎金，變成1500元，才可能增加民眾。

▲民進黨立委江永昌建議財政部，如果使用雲端發票中獎，獎金可以再加碼，提供民眾使用雲端發票，不將發票印出的誘因，才能促進雲端發票使用。（圖／記者歐昶廷攝）

江永昌表示，根據財政部透露，增開1組統一發票六獎約增加90萬中獎機會，預算大約是1億2600萬元。若花費運用於同獎使用雲端發票加碼，假設：五獎從1000元變成1200元，雲端發票從六獎200元變成300元，五獎的價差為200元乘上五獎的中獎機會9萬再乘上雲端發票兩成；以及六獎的價差100元乘上90萬個機會，再乘上雲端發票比重，加碼的預算也大約只有1億80萬元，因此財政部應有足夠的財源可以運用。

蘇建榮回應，為鼓勵民眾索取雲端發票，賦稅署正就雲端發票專屬獎做檢討，未來擬增加中獎組數，增加低獎額獎項，以提高中獎率。立委提案也是可思考的方向之一，承諾一個月內研議完成回覆。