Apple Card不是第一張！蘋果早在1986年就曾發行過信用卡

▲蘋果於1986年首次發行信用卡。該廣告刊登於蘋果桌上型電腦Apple IIe使用手冊的最後一頁。（圖／取自推特／Eric Fischer）

財經中心／綜合報導

蘋果在春季發表會上正式推出信用卡Apple Card，它除了能以數位卡片的形式存放於iPhone中，也推出了傳統的實體卡片，卡片本身以鈦合金打造，卡面僅有晶片、雷射的蘋果商標及使用者的姓名，整體設計時尚有質感，卡片提供的現金回饋更是令果粉趨之若鶩，不過它並非蘋果發行的首張信用卡。

自Apple Card發布後，網路上頓時掀起一波「懷舊潮」，近日有國外網友在推特及Reddit上發布了蘋果在1986年發行首張信用卡的廣告，也有網友在拍賣網站eBay上以150美元出售自己已失效的蘋果信用卡。

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蘋果於1986年發行的信用卡與2019年的鈦金卡一樣，都是全白的卡片配上蘋果商標，不過當年的蘋果商標仍是彩虹色調，卡面上則印有Apple Computer, Inc.字樣，下方則為信用卡號及卡片持有者姓名的凸字，有著蘋果一貫的簡約風格。

▲圖為蘋果信用卡企業用版。（圖／取自reddit／newbill）

當年蘋果發行的信用卡分為消費者版及企業用版兩個版本，信用額度約為2500美元（約新台幣7.7萬元），該卡片最主要的功能就是能購買當時最「潮」的Apple IIe桌機。企業用版的持卡人還可將當時較舊的個人電腦如Apple Lisa或Macintosh XL換取更高階的Macintosh Plus及Hard Disk 20。

後來，蘋果改變了卡面的設計，原先全白的卡面變成上白下黑的雙色設計，而彩色的蘋果商標、公司名稱、信用卡號及持卡人姓名等資訊都改為置中顯示。這款信用卡目前正以150美元的售價於eBay上拍賣，去年10月也有網友以158.95美元的價格在eBay上買到這款信用卡。

順著這波Apple Card的熱潮，預計近期會有更多張蘋果舊款信用卡在拍賣網站上出售，較年輕的網友們也有機會一睹當年第一張蘋果信用卡的風采。

▼蘋果後期將卡面重新設計為黑白兩色調。（圖／取自eBay）