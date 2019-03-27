2月景氣燈號險守「景氣轉弱」黃藍燈　未來可望逐季變好

▲國發會今日發布2月景氣對策信號，續亮代表「景氣趨弱」的黃藍燈。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國家發展委員會今（27）日公布2月份景氣概況，景氣綜合判斷分數下滑至17分，比上個月略微減少3分，景氣燈號持續亮起「景氣轉弱」的黃藍燈，距離「景氣低迷」的藍燈僅一步之遙，不過國發會經濟發展處長吳明蕙表示，對於未來不須過於悲觀，接下來可望逐漸變好。

今年2月景氣燈號續亮黃藍燈，綜合判斷分數回落至17分，而9項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉為綠燈，批發、零售及餐飲營業額則由綠燈轉呈藍燈，其餘7個燈號維持不變，綜合之後，整體綜合判斷分數較上月減少3分。

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觀察景氣領先與同時指標，其中同時指標連續14個月下滑，累計減幅5.23%，至於領先指標則連9個月下滑，累計減幅2.37%，吳明蕙表示，兩項指標持續下跌，不過跌幅有逐漸縮小的現象，未來須密切關注後續變化，至於當前景氣仍持續走緩。

展望未來，國發會表示，半導體設備進口連續2個月呈雙位數成長，加上台商回台投資持續增溫，成效可望逐步顯現。此外，政府補助住商汰換節能家電，並推出「春遊專案」，可望進一步提振內需。

另在外需方面，人工智慧、物聯網、車用電子、5G通訊等新興應用持續拓展，可望帶動出口。不過，3月OECD及IHS Markit再度調降全球經濟成長展望，加上美中貿易紛爭、主要國家貨幣政策、英國脫歐等外在風險，對國內景氣的影響仍須留意。