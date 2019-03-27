超樂觀！群聯董座看NAND　Flash價格「本周是全年谷底」

▲群聯董事長潘健成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

群聯（8299）今（27）日參與櫃買業績發表會。對於各研究機構對NAND Flash價格走勢看衰，群聯董事長潘健成相對樂觀，他認為，這星期就是谷底了，因為這周就是季底，換言之，第1季將會是今年谷底。

NAND Flash去年價格大幅下跌，今年首季受到淡季影響，需求持續疲弱，研究機構預估，第1季價格跌幅將是全年的7成以上，第2季起價格跌幅可望趨緩。

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潘健成表示，由於群聯現金水位高達160億元，且為了不讓第2季、第3季開天窗，趁價格低檔，第1季大手筆，採購數量相當於去年一整年採購量，目前庫存水位供不應求，未達100億元，庫存目標要150億元。他認為，本周是第1季底，將是今年谷底。

群聯去（2018）年合併營收為407.88億元，稅後淨利為43.18億元，每股盈餘(EPS)為21.91元，略低於前年每股獲利近29元，並且擬配發現金股利17元。潘健成表示，即使公司歷經了前年記憶體的最高點到去年的最低點，群聯去年全年度每股還是賺了21元，主因是因為群聯獲利增長六成，對應上記憶體價格全年下跌七成，兩者抵銷之故。

潘健成表示，群聯的優勢就是在模組和控制晶片（Controller IC）並進的生意模式，他強調群聯掌握好賺錢的舊款（Legacy）IC，對於國際原廠不願意做的客製化模組，群聯也願意做。後者動能來自於少量多樣化產品需求越來越大，包括AI、IoT、大數據等應用；更重要的是，群聯專注做ODM，絕對不跟客戶搶生意，也因此客戶涵蓋全球品牌大廠。

在支援通用快閃記憶體儲存（ UFS ） 3.0方面，潘健成認為，要等5G市場擴張，但目前談5G，他相對沒那麼看好，認為「還早的很」，至少等2021年才會普及。

此外，潘健成因為是馬來西亞裔，大馬政府近期也傳出向他招手，希望他把群聯搬回馬來西亞。對此潘健成未表示意向，只說這是因為馬來西亞正值新政府上任，希望有所作為才大舉招商。