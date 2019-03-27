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貿聯-KY力拚雙位數成長　梁華哲：今年充滿挑戰

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▲貿聯,梁華哲,鄧劍華。（圖／記者姚惠茹攝）

▲貿聯董事長梁華哲。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲今天（27日）表示，貿聯去年繳出不錯的成績，分別在資訊、車用、家用電器都有成長，但是展望營運，梁華哲認為，今年是充滿挑戰的一年，雖然同樣保持審慎樂觀的態度，但是為非常審慎，不過梁華哲強調今年依然力拚雙位數成長。

貿聯-KY去年累計合併營收約新臺幣213.9億元，年增37.14%，歸屬母公司稅後淨利年增17.98%，每股稅後盈餘為11.86 元，擬配發現金股利7.5元，分配率66%，以今天收盤價210.5元計算，現金殖利率達3.5%。

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董事長梁華哲表示，去年雖然受到原物料波動劇烈和中美貿易戰的衝擊，但是貿聯依然繳出不錯的成績，分別在資訊、車用、家用電器都有明顯成長，營收和獲利也都再創新高，但是受到全球整體經濟成長放緩的影響，梁華哲認為，今年將以非常審慎樂觀的態度面對挑戰，並強調力拚雙位數成長。

▲貿聯,梁華哲,鄧劍華。（圖／記者姚惠茹攝）

▲貿聯總經理鄧劍華。（圖／記者姚惠茹攝）

總經理鄧劍華表示，去年雖然受到中美貿易戰的影響，但同時也帶來新的機會，因應客戶要求將製造快速移往馬來西亞和墨西哥，其中工業轉到馬來西亞、車用轉到墨西哥，同步擴建兩地產能，未來不排除將資訊產品移到台灣和馬來西亞，並積極尋找新的地區。

資訊產品方面，鄧劍華表示，商用擴充基座在北美維持成長動能，其中搭載Thunderbolt的擴充基座則是正式量產，預計為未來也將投資高速線製造廠，擴增資料中心高速線產品線，並且引進消費品牌客戶，滿足消費市場需求。

車用產品部分，主要是四大產品線中，成長最為顯著的一塊，不過隨著客戶去年遇到瓶頸，而消除逐步成長，但在去年下半年逐步恢復出貨穩定，接下來將會積極開發新款電動休旅與多功能運動車，並將電動車線束產線自動化，同時布局大陸車廠已見成效，開始供應車載充電座。

談到客戶特斯拉的部分，梁華哲認為，雖然特斯拉去年遇到困境，但是已經逐漸解決，而且電動車若要普及，關鍵還是在平價車款的部分，但是特斯拉的成本已經和競爭對手拉開距離，尤其是在電池方面的優勢，更是對手難以超越。

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關鍵字：貿聯,梁華哲,鄧劍華,特斯拉

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