Google在台擴大辦公室　徐旭東：台灣人很幸運

記者邱倢芯／台北報導

國際科技大廠Google昨（26）日宣布，將擴大在台灣的辦公室空間，因此將在新北市的遠東通訊園區（Tpark）中租賃辦公室，作為研發中心，且自今年開始將擴大徵才；對此，遠東集團董事長徐旭東今（27）日表示，台灣人很幸運，因為教育水準高、軟硬體人才濟濟才能吸引Google這樣的國際大廠擴大徵才。

▼遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

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徐旭東指出，當初與Google的合作案雙方來來回回討論了一年，且事實上全台灣各縣市政府都搶著與Google合作，不過最後選定在新北市的遠東通訊園區作為辦公室的擴展地點。

徐旭東認為，台灣人最幸運的是教育水準高，相當適合發展智慧型產業，因此才能吸引Google這樣的國際科技大廠來台設立辦公室，並擴大徵才計畫。因此徐旭東也建議，台灣未來應該要走向智慧類型的行業，並且更積極培育軟硬體人才。

據了解，Google最後選定在位於新北市的遠東科技遠區作為擴大辦公室的基地，是因為新北市的交通網絡方便，再加上周邊有22所大學，對於Google來說是相當合適的辦公室地點。

除此之外，徐旭東也認為，台灣之所以對Google具有吸引力的原因在於，Google也開始意識到未來的目標市場應該會在東南亞，但是現今的東南亞科技能量發展仍不及台灣，因此才會將研發中心設立於台灣，未來才能迅速地將科技服務快速地傳播到東南亞、全亞洲裡。

徐旭東指出，Google在新北市設立新辦公室後，將有助於吸引其他4大國際科技廠商（Amazon、Microsoft、IBM、Apple）在台擴大辦公室；因此也要呼籲政府應該要有進一步的吸引廠商進駐規劃。