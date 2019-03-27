保全變AI高科技　中保導入物聯網應用安全健康都包了

▲中保副董事長林建涵說，中保第二次參加智慧城市展，帶來更多突破性應用。（圖／中保提供，下同）

財經中心／台北報導

2019智慧城市展登場，中保今年擴大參展規模，攤位數大幅成長50%，展現進攻智慧城市的強烈企圖心。中保副董事長林建涵說，中保已從保全轉型到物聯網生活服務，並且將觸角從智慧家庭延伸到智慧城市，要以過去保全的技術，融入智慧概念，帶給民眾更安心、安全的生活。

中保副董事長林建涵指出，中保擁有豐富的停車場管理經驗，透過科技，更能有效降低人力成本。例如，城市導入智慧停車，不但更能精準計算停車時間和費用，開單人力成本更大幅降低50%，提供APP查詢車位資訊，為用路人省下更多找車位的時間精力。

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中保也開發智慧停車柱，結合車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，離場前停車柱可直接列印帳單，更能透過APP綁定行動支付，車子離場即可自動繳費，方便消費者之外，也同時為政府省下停車收繳手續費成本。

▼智慧停車柱能車牌辨識，還能計費列印帳單。

林建涵也表示，藉由人工智慧，確實可以讓客戶更安全、更安心。其中，用臉當通行證的「刷臉時代」已經來臨，不論是智慧社區或是智慧校園，都可藉由臉部辨識技術，建立起堅若磐石的門禁系統。中保說，人臉辨識和門禁系統整合後，可透過建置黑名單，當可疑人士接近校園，甚至進入校區，校方第一時間就能收到通報，及時反應，杜絕可能的治安疑慮，校園安全更有保障。

中保強調，人臉辨識技術能為賣場、商辦、大型集會場過濾治安疑慮人口，防患未然有效管理，更能透過臉型特徵判讀，還能分析消費客層、預測市場趨勢，建立大數據分析資料庫，提供商業機構有效的顧客管理數據。

今年是中保第二次參與智慧城市展，這次以智慧交通、智慧空氣機、智慧校園、智慧照護與智慧社區等五大主題，帶來更多突破性的應用。以智慧交通來說，中保還研發出可環境偵測的智慧路燈，降低空汙威脅；面對台灣的高齡社會，中保也提供智慧照護方案，目前在泰山成立了托老中心，希望以科技帶來更便利的生活。