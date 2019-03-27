指數型投資超夯！一次看懂ETN與ETF差異



▲股市示意圖。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

指數型投資超夯，今年4月底也將有多檔指數投資證券上市掛牌交易，有愈來愈多投資人想了解指數投資證券（ETN）與指數股票型基金（ETF）的特色與差異，券商主管表示，兩者皆為追蹤指數表現，但ETN價格表現完全連結其對應指數之報酬表現，採取將息值滾入指數再投資，因此投資報酬一目了然，投資人可依自身喜好選擇適合商品作配置。



富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，ETN與ETF基本上都是追蹤指數表現，相關稅費皆低廉，也同樣採集中市場掛牌交易。

不同點則是，ETF有規範需持有追蹤指數的成分股，而ETN商品設計本質上並不需要實際持有成分股，但因其價格表現完全連結其對應指數的報酬表現，且無追蹤誤差，因此基於穩健經營與風險控管考量，目前發行ETN之券商仍多採行持有所發行指數相對應的成分股來進行相關的避險與操作。

吳仁傑強調，因為ETN設計大多不配息，而是採取將息值直接滾入指數再投資，ETN連結對應指數表現、無追蹤誤差且息值滾入指數再投資的特性，都使投資報酬一目了然，而富邦證券籌備的兩檔指數投資證券商品分別連結「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」與「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」，可望於4月底掛牌交易。