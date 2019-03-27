Lucy奶音撒嬌太甜「置身天堂」　隋棠推坑：一定要生女兒

記者林奕如／台北報導

隋棠去年12月順利產下老三Olie，休息3個月首度亮相，27日一襲蕾絲短裙，性感露出鎖骨和美腿，恢復神速讓人嫉妒。她現面臨大兒子Max、二女兒Lucy爭寵階段，小孩瘋狂在鬧時，她坦言有時會「出去喝咖啡冷靜」，但也直呼一定要生女兒，「她撒嬌的時候，會覺得置身天堂，女兒太甜了。」

▲隋棠產後3月首亮相。（圖／記者湯興漢攝）

隋棠身為3寶媽，給自己許多壓力，有時老大一直不肯吃飯，加上妹妹一直鬧，她曾一度轉身拿包包離家，給先生Tony處理，「我會說先喝一杯咖啡再回來，我覺得爸媽有時候適時放鬆自己，小孩沒有這麼脆弱，少吃1、2頓飯，少睡1、2鐘頭，他們還是很健康長大。」

▲隋棠婚後幸福美滿。（圖／翻攝隋棠臉書）

現在大兒子Max、二女兒Lucy正在爭寵階段，隋棠出門都不得閒，只要抱了一個，另一個也會黏過來，有時她手上拿滿東西，小孩還是要她伸出小姆指來牽，這樣也很開心，「爸爸比較傷心，他們不知道為何現在很黏我，他就負責照顧最小的。」

▲隋棠親帶3寶，漾起媽媽笑容。（圖／記者湯興漢攝）

老三Olie現3個月大，一頭捲髮看起來就是像是「Tony哥翻版」，隋棠一聽到哈哈笑不停，「我覺得髮型有很大關係，看起來很老成，經紀人還說像市長、老闆。」她漾起媽媽笑容，更分享弟弟身上衣服是哥哥的，睡衣則是撿姐姐粉紅色睡衣，嬌嗔笑說：「當時爸爸堅持Lucy一定不能跟哥哥一樣穿灰色，因此買粉紅色。」想到家中3寶，一度笑到失聲。