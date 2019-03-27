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中石化睽違6年首度配發股利1元　2大主軸策略拚穩健成長

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▲▼中石化財務部協理陳穎俊。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中石化財務部協理陳穎俊。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中石化（1314）今（27）日公布2018年合併營收為385億元，稅後淨利42.8億元，獲利較前一年度減少30%，不過董事會決議配發現金股息0.5元、股票股利0.5元，每股股利共1元，也是2013年後首度配發股利。

回顧去年前3季，在CPL（己內醯胺）與AN（丙烯腈）價格平穩的支撐下，原保持穩定獲利，但第4季在中美貿易戰及原油價格震盪等影響下，牽動市場需求轉弱，年度營收及獲利相對受影響。

請繼續往下閱讀...

展望今年，中石化財務部協理陳穎俊指出，以目前表現來看，在農曆春節後，市場需求略為回穩，但對於2019年整體市況仍較保守看待，未來將持續朝「石化本業」與「土地開發」雙主軸策略穩健經營。

隨著大陸在石化工業汰弱留強的趨勢，中石化突圍前進大陸設廠，其中位於江蘇如東的威名石化廠第一階段所規劃的環己酮廠已建置完成，預計今年第2季將正式投產，年產能估為15萬噸；尼龍6工廠也將在今年下半年開始投產作業，估計年產能為10萬噸。

另外，中石化在台灣也持續規劃及活化土地資產為方向，包含高雄商四、70期重劃區（特貿六用地）、94期重劃區（特貿五A用地）與台南市安南區工15及周邊土地等，分別將配合重劃進度，以招商出租、整體主題規劃等方式提升土地資產利用效益。

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關鍵字：中石化,股利,營收,原油,美中貿易戰

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