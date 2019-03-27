Apple Card現金回饋誘人　高盛國際CEO：未來可望全球發行





▲蘋果推出擁有實體卡片的信用卡服務Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

財經中心／綜合報導

蘋果在春季發表會上發布了信用卡服務Apple Card，但鑒於各國金融法規不同的限制，Apple Card在全球的發行範圍也受到外界質疑。不過高盛集團旗下高盛國際（Goldman Sachs International）執行長格諾德（Richard Gnodde）周二（26）接受CNBC專訪時表示，Apple Card未來可望全球發行。

這次蘋果推出的Apple Card信用卡選定高盛作為合作對象，格諾德說：「藉著該產品（Apple Card），我們將從美國開始隨著時間逐步拓展，我們絕對會考慮國際發行的機會。」Apple Card最誘人的就是其1%至3%的現金回饋，其長遠目標就是擴大蘋果的收入來源，同時幫助高盛推動各式金融商品。。美國消費者預計在今年夏天就可獲得這張鈦合金材質的信用卡。

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作為一家投資銀行，高盛過去致力於向政府、企業等機構提供金融服務，不過近來高盛不斷努力擴大客戶群，近期也將觸角瞄準消費市場。2016年高盛開設一家名為Marcus的數位消費銀行，經營個人線上貸款業務，並於去年拓展至英國，進軍英國6個月來，已成功獲得超過20萬用戶及100億美元存款，預計下一個拓點目標為德國。

Apple Card卡面極具設計感，實體Apple Card為鈦合金卡片，卡面上僅有晶片、雷射的蘋果商標及使用者的姓名，沒有卡號、CVV、到期日，也不用消費者簽名，甚至連發卡機構及銀行商標都沒有。

雖然目前Apple Card在全球範圍內的討論熱度不小，但據金管會銀行局副局長莊琇媛的說法，因為蘋果是跟高盛銀行合作，高盛銀行目前在台灣沒有商業銀行的業務，若Apple Card要進來台灣，就要跟有在台灣做商業銀行業務的發卡銀行合作。短期內Apple Card 登台機率不高。