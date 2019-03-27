快訊／中央銀行30歲女墜落慘死　央行證實為國庫局員工



▲央行今日事故地點 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

財經中心／台北報導

中央銀行國庫局一名年約30多歲的女子，今（27）日被發現墜落在中庭內，事故女子臟器外露，已明顯死亡，《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，獲得中央銀行證實，確實有發生此事故，據了解該名女子為國庫局的員工，詳細相關事故細節及原因有待警方釐清，不方便多作說明。

央行表示，據了解，很遺憾的發現該名女子身分為央行國庫局的員工，至於事故的原因跟細節，仍有待警方釐清，不方便多作說明，也請媒體諒解不願造成二度傷害。