　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

快訊／中央銀行30歲女墜落慘死　央行證實為國庫局員工

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 央行 。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲央行今日事故地點 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

財經中心／台北報導

中央銀行國庫局一名年約30多歲的女子，今（27）日被發現墜落在中庭內，事故女子臟器外露，已明顯死亡，《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，獲得中央銀行證實，確實有發生此事故，據了解該名女子為國庫局的員工，詳細相關事故細節及原因有待警方釐清，不方便多作說明。

央行表示，據了解，很遺憾的發現該名女子身分為央行國庫局的員工，至於事故的原因跟細節，仍有待警方釐清，不方便多作說明，也請媒體諒解不願造成二度傷害。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：央行,中央銀行,國庫局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Google在台擴大辦公室　徐旭東：台灣人很幸運

保全變AI高科技　中保導入物聯網應用安全健康都包了

中石化睽違6年首度配發股利1元　2大主軸策略拚穩健成長

Apple Card現金回饋誘人　高盛國際CEO：未來可望全球發行

快訊／中央銀行30歲女墜落慘死　央行證實為國庫局員工

緯穎上市大漲、5G族群上攻　台股終場小跌16點收10,542點

Apple Card來了　FinTech投資熱度升溫

國安基金護盤保留四大基金額度　財部表態備而不用

緯創、鴻海組智能攝像聯盟　第2季發布技術標準

Google太神　今天起也可以幫你找工作

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

Google在台擴大辦公室　徐旭東：台灣人很幸運

保全變AI高科技　中保導入物聯網應用安全健康都包了

中石化睽違6年首度配發股利1元　2大主軸策略拚穩健成長

Apple Card現金回饋誘人　高盛國際CEO：未來可望全球發行

快訊／中央銀行30歲女墜落慘死　央行證實為國庫局員工

緯穎上市大漲、5G族群上攻　台股終場小跌16點收10,542點

Apple Card來了　FinTech投資熱度升溫

國安基金護盤保留四大基金額度　財部表態備而不用

緯創、鴻海組智能攝像聯盟　第2季發布技術標準

Google太神　今天起也可以幫你找工作

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成骷髏

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

財經熱門新聞

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

大樂透頭獎落台南　1億元1注獨..

千億總裁失智　爆家變爭產

台企銀股利發放　18年最佳

「10億賭約」到期揭曉　小米豪..

豪門怨偶離！　吳欣盈放手

日本「老牌」下台一鞠躬！先鋒P..

一銀推外幣換匯優惠　日圓超省

永旺信用卡驚爆退出台灣　5萬張..

郵局不能領200元了！中獎發票..

百萬人未繳！國保10年大限錯過..

郭董臉書小編曝光　美女軍師打造..

快訊／中央銀行30歲女墜落慘死..

郭董LINE＠一天突破5萬人　..

更多熱門

相關新聞

央行員工疑情緒困擾　一躍而下身亡

北市1名在中央銀行國庫局上班的女子，27日下午1時許，遭人發現陳屍在央行中庭，現場女子臟器外露明顯死亡，警方發現女子近日有情緒不穩的情形，目前將深入追查墜樓原因。

景氣樂觀？今年經濟「保2」沒問題

經濟難成長都怪「長期低利率」？看央行總裁楊金龍怎麼說

全球央行大放鴿！美元高檔震盪、亞幣轉強

房屋降價看利率　央行「連11凍」還有得等

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面