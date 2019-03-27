緯穎上市大漲、5G族群上攻　台股終場小跌16點收10,542點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國公債殖利率止跌回穩，周二美股四大指數收高，但亞股今（27）日早盤開低，台股也在台積電開低疲態，電子、金融股續弱不振下，盤中跌幅逾30點。終場在5G族群上攻助力下，集中市場加權指數下跌16.50點，收10,542.70點，跌幅0.16%，成交量為新台幣1,031.1億元，守住月線關卡。

台股股王大立光（3008）由黑翻紅漲0.54%、報4645元；台積電（2330）開低走低，終場跌1.02%、報241.5元；鴻海（2317）也小漲0.14%、來到71.9元。金融權值股國泰金（2882）、富邦金（2881）等大型金控股走跌1.22%、1.6%。

緯穎（6669）今日上市掛牌，股價衝高大漲超過5成，展開蜜月行情，終場收378元，緯創（3231）、緯軟（4953）等股價強勢走高3.49%、1.69%；另外5G商轉時機即將到來，相關設備商機及零組件開始陸續出貨，像是正崴（2392）、欣興（3037）早盤均帶量上漲2%-4%。

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大同（2371）與旗下面板廠華映（2475）同步公告因有重大訊息待宣布，兩家公司今日股票都暫停交易，但衝擊集團其他公司股價下挫，綠能（3519）重挫至跌停2.42元，尚志（3579）也是亮出跌停綠燈，下挫至4.58元。

美國公債殖利率穩定在15個月低點之上，在金融股反彈帶領下，美股周二收盤，道瓊工業指數漲140.9點或0.55%，為25,657.73點。標普500指數漲20.1點或0.72%，為2,818.46點。那斯達克指數漲53.98點或0.71%，為7,691.52點。

法人表示，台股現階段進入震盪整理，上檔壓力區賣壓沉重，需留意財報發布的狀況；而各公司3月營收也是一大觀察重點，目前台北開展的自行車展、智慧城市展，帶動的個股題材都是市場觀察的重點。