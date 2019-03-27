緯創、鴻海組智能攝像聯盟　第2季發布技術標準

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者周康玉／台北報導

由於近年AI影像分析技術在全球引發智能革命，緯創資通（3231）今（27）日宣布，將和鴻海精密、索尼（SONY）、尼康（Nikon）、Scenera等共同成立「智能攝像生態系統網路 (Network of Intelligent Camera Ecosystem, 簡稱 NICE) 聯盟」，打造攝像系統生態系，建立及推動新世代智能攝像機平台及產業技術標準。

NICE聯盟已發佈NICE標準v0.9版本，並預計於2019年第2季中旬發表v1.0版本供產業及使用者正式採用。

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NICE標準之範圍包括終端設備到雲端服務，涵蓋智能攝像系統生態系的整體架構及發展，基於資料獲取及處理（NICE Data Pipeline）及分散式AI管理（NICE Distributed AI Management）等創新技術，透過標準介面(API)整合傳感器、攝像機模組、攝像機、地端（Edge）和雲端系統，將可以更安全、快速、彈性的使用智能功能。

緯創資通技術長黃俊東表示，NICE規格特有的關鍵特色之一，即是AI運算可跨傳感器(Sensor)、攝像機(camera)及雲端(Cloud)，並透過全新定義的分層管理，有效運用分層之間的虛擬服務。這種技術可讓應用(APP)與服務，透過傳感器拍攝適當的影像並進一步分析傳感器所捕捉的影像資料，整體效能的低延遲，符合經濟效益，可滿足終端使用者的需求。