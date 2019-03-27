國安基金護盤保留四大基金額度　財部表態備而不用

▲財政部認為，動用四大基金的額度「備而不用」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（27）日審查國安基金設置條例修正草案，討論國安基金的規模，財政部長蘇建榮表示，過去六次進場經驗，從未動用到四大基金的部位。

但有委員建議取消，向四大基金借錢的3,000億元部位可以取消。但是財政部認為，目前全球市場波動大、國際市場經濟不穩定，應保留向四大基金借錢的彈性空間。

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立法院財政委員會今日審查國安基金設置條例，針對國安基金的規模進行討論，根據現行規範，國安基金可以透過持有國營事業的股票向銀行質借2000億元；以及向四大基金未動用額度借錢3,000億元，利率是依據台銀兩年期定存利率加碼0.625%。

不過立委的立場卻不相同，國民黨立委曾銘宗的提案是希望向四大基金借錢的額度，從現行的3,000億元，提高到8,000億元；但國民黨立委王育敏則認為，勞保基金都快要破產，根本沒有錢借給國安基金，甚至應該取消國安基金向勞退基金等借錢。

財政部表示，過去六次的操盤經驗顯示，最高動用額度是1200億元，但是是向銀行借錢，從未動用過四大基金，財政部長蘇建榮表示，隨著國際變動愈來愈大，金融市場波動加大，因此四大基金的額度3,000億元的額度保留，備而不用。