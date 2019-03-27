Google太神　今天起也可以幫你找工作

▲Google宣布2019年智慧台灣計畫。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Google大神要幫你找工作啦！Google今（27）日宣布了2019年的「智慧台灣計劃」，如同昨日所提及的，該公司在台灣將繼續以人才、經濟、生態系三大面向邁進。且針對人才方面，Google即日起也將推出全中文化的職缺搜尋服務（Jobs on Google Search），在整合國內多家求職網站資訊後，將協助更多求職者與企業媒合。

據了解，Google所推出的職缺搜尋服務，將透過優化的介面，好讓求職者可更容易地找尋到合適的職缺，目前與台灣四大求職網站104人力銀行、1111人力銀行、518人力銀行、yes123求職網皆有合作；且此一職缺搜尋服務還加入了國外的Linkedin、recruit.net、MichaelPage等職缺媒合網站。

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Google解釋，此一職缺搜尋具有三大功能特色：尋找周邊相關職缺、客製化篩選工具、儲存職缺搜尋結果與訂閱求職的快訊。值得注意的是，此一服務僅是提供一個更加優化的職缺平台，因此若是你想申請某一職缺時，仍會連到外部的人力銀行網站上。

而除了職缺搜尋服務外，Google今日也宣布了一項在台灣首度實施的Google.org專案，在此一專案中「均一平台教育基金會」將可獲得100萬美元的資金挹注，以科技力量幫助台灣100萬名國中小學生消弭學系資源落差。