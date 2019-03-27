永旺信用卡驚爆退出台灣　5萬張卡6月1日起失效

▲ 台灣永旺信用卡官網宣布停止信用卡業務。（圖／翻攝自台灣永旺信用卡官網）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本零售業龍頭永旺(AEON)集團100%投資的台灣永旺信用卡公司，昨天(26日)無預警在官網公告，將停止信用卡業務，全面退出台灣市場，從6月1日起全台永旺信用卡將全面失效！

台灣永旺信用卡公司在官網上指出，因為公司營運經營考量，決定退出台灣市場，從6月1日起台灣永旺信用卡全面停用，不論卡片有效期是否屆滿，所有永旺信用卡將自動失效停用。永旺也請消費者，在卡片失效後，請自行截斷破壞並丟棄即可。

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針對還有卡費沒有繳清的民眾，永旺仍然會每月寄送帳單，直到帳款繳清為止。而永旺將於4月1日起停止發卡，包含續卡，也停止受理額度調整及預借現金。至於持有的信用卡是在3月31日前到期者，永旺仍會寄送新卡，但使用期限僅到5月31日。

另外，紅利點數只能累積到5月31日為止，但紅利點數可以使用到7月31日，呼籲客戶在7月31日前用完紅利點數，到期後會全部失效。

永旺也提醒，如果有用永旺信用卡設定代繳保險費、水電瓦斯費、電信費、有線電視費等，客戶盡快在停卡前向相關單位辦理變更代繳，確保後續可以扣款成功。

永旺信用卡是2002年來台，2003年開始在台灣發卡，是台灣首家取得信用卡發行執照的日商。初期永旺鎖定台灣遊客喜歡到日本旅遊，結合在日本的母公司在日本連鎖直營商場，推出獨家刷卡折扣優惠及市場最低海外刷卡1.1%手續費，初期快速累積數萬張發卡量，但後來卻發生內部控管問題，直到2014年9月才再度獲准於台灣發卡，沒想到只短短不到5年就退出台灣。

銀行局局長邱淑貞今天(27日)表示，永旺信用卡已經多年虧損，金管會已經知道永旺要離開台灣市場有一段時間了，大家也都知道永旺在台灣經營不好，會尊重永旺的業務決定。

根據銀行局統計，截至今年1月底，目前永旺的有效卡數共2.5萬張，流通卡數約5萬張，1月份簽帳金額為10.2億。在永旺退出後，專營的信用卡只剩樂天、美國運通。

邱淑貞表示，現在大部分信用卡公司都是銀行兼營，產品是整個多元化，單獨的信用卡公司事實上資金來源要去跟銀行借款來墊卡款，如果卡量不夠大，要經營沒有這麼容易。

▼永旺信用卡。（圖／翻攝自台灣永旺官網）