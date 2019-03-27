巨大受惠電動自行車熱銷　今年Q1營收成長逾三成

▲巨大集團執行長劉湧昌（圖左）表示，受惠電動自行車持續熱銷，帶動毛利率提升，2018年獲利大幅成長近四成，稅前淨利 42.5億元，年成長46.3％。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台北國際自行車展今（27）日開幕，巨大集團執行長劉湧昌表示，受惠電動自行車在歐美市場持續熱銷，帶動巨大今年第一季營收成長超過三成，預估電動自行車占全年營收占比，將從去年的19%一舉提升至25%，挹注公司營運成長可期。

「2019台北國際自行車展」於3月27日至30日登場，台灣自行車大廠如巨大、美利達、愛地雅、永祺等均以大陣仗參展；巨大集團以結合智慧騎乘和電動自行車兩大特色參展。

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▲電動自行車在歐美市場熱銷，成為巨大集團營收成長新動能。（圖／記者林敬旻攝）

巨大集團以GIANT（捷安特）、Liv（全球第一個女性自行車品牌） 自創品牌行銷國際，目前全球擁有8座生產基地，為因應美中貿易戰決定將產線遷回台灣，將斥資超過50億元，於台中大甲廠擴建智能化產線與自動化物流中心，並在中科興建研發總部新大樓。

另外，為快速拓展大陸業務，吸引專業人才，巨大集團日前也通過集團旗下子公司－昆山捷安特輕合金科技，將申請海外證券市場掛牌交易審議。巨大表示，申請大陸A股掛牌上市，可望能提高市場影響力，並提升公司資源整合成效。

依據財報，巨大集團2018年合併營收達602.4 億元、創下歷史次高，年成長9.1％。受惠電動自行車持續熱銷，帶動毛利率提升，2018年獲利大幅成長近四成，稅前淨利 42.5億元，年成長46.3％，稅後淨利28.6億元，EPS達7.64元，今年擬配發每股4.6元股息，股利配發率約六成。