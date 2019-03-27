26歲兒用附卡遭詐騙500萬自殺　金管會：銀行要通知正卡

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

「我26歲的兒子被遊戲點數詐騙集團兩波苦苦相逼，以自殺結束了自己的生命！」一位母親日前投書媒體，指兒子拿她的附卡刷遊戲點數被詐騙高達500萬，銀行卻沒有將附卡消費以簡訊通知她，讓她無法及時阻止發生悲劇。金管會主委顧立雄今天(27日)表示，已經在跟銀行公會討論，要求銀行檢討，當附卡資訊被變更要通知正卡。

那名母親在媒體投書，指兒子在第一波詐騙時，曾經打電話到銀行客服中心，說兒子拿的附卡有不正常消費、可能被詐騙，要求銀行將附卡消費以簡訊通知正卡人，但是第二波詐騙發生時，正卡人從未收到任何通知，兒子最終承受不了壓力，走上絕路。

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經過銀行了解，她兒子曾經打電話到銀行，要求附卡消費不要通知正卡，讓那名母親痛批：「正卡人和附卡人誰的權限大？應該是正卡人的權限大吧！而且信用卡公司並沒有通知我，我的附卡消費通知要求已被改變了。」

今天立法院財委會上，立委施義芳針對此案詢問金管會。金管會主委顧立雄表示，這案子是因為附卡已經是成年人，所以能直接打電話到銀行更改消費通知。現在要求銀行要檢討，當附卡變更消費資訊時，也要通知正卡人，讓正卡人去了解附卡人使用的狀況。