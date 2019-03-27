景氣衰退警訊浮現！　元大寶華估2019經濟成長僅2.1%最悲觀

▲元大寶華今天公布最新經濟預測，今年經濟成長率下修至2.1%，也是目前國內主要機構最悲觀。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

元大寶華綜合經濟研究院今（27）日發布最新經濟預測，2019年經濟成長率下修至2.1%，也是目前國內主要機構最悲觀。院長梁國源表示，台灣面臨結構性問題，並出現景氣衰退的跡象，挑戰勢必比全球情況來得嚴峻。

元大寶華前次（2018年9月）預測全年經濟成長率為2.45%，不過全球經濟基本面脆弱，加上金融市場受美國聯準會立場波動，以及美中貿易紛擾等因素，全球，綜合考量下，2019年經濟成長率預測下修至2.1%，並預測各季成長率分別為1.54、1.77%、2.23%、2.8%，整體來看今年經濟成長率陷入保2防衛戰，表現也明顯不如2018年。

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元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，從景氣循環來看，現階段許多訊息一致性釋出全球經濟處在循環上升的末段，意味著景氣逐漸邁入下滑階段，相當接近衰退的轉折點；另從金融市場來看，去年10至12月美國股災，而今年1月後展開一波反彈，油價走勢也相當類似，每當景氣低迷之際，金融市場容易受到消息面波動，因此屬於「膽戰型經濟」。

▲元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源。（圖／記者紀佳妘攝）

梁國源指出，台灣面臨出口過分依賴代工、人口老化等結構性問題，然而這波景氣循環屬於低檔盤旋，挑戰勢必比全球情況來得嚴峻，同時台灣開始有步入景氣衰退的跡象。

至於美元兌新台幣匯率方面，新台幣匯率波動今年以來轉向以美元指數馬首是瞻，且在外資匯入下，相對有利支撐新台幣，因此，2019年美元兌新台幣均價預測修正至30.92，並預測各季匯率為30.84、30.9、30.95及31。