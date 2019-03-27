3月消費者信心指數終結連2升　今年經濟景氣「外冷內溫」

▲根據調查，3月消費者信心指數總數來到84.36點，終結連續2個月上升走勢。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布3月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.36點，與2月相較下降0.33點，終結連續2個月上升走勢，另在6項指標中上升指標有3項，其中又以「未來半年就業機會」漲幅最大，而物價水準則下降最多。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布3月消費者信心指數（CCI）調查，其中上升幅度最為顯著的是指標是「未來半年國內就業機會」，總數100.65點，較上月上升0.5點，再者是「未來半年購買耐久性財貨時機」，總數91點，較上月上升0.15點；上升幅度第三的是「未來半年國內經濟景氣」，這次調查結果為84點。

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中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，經濟景氣部分儘管相較於上個月、去年同期微幅上升，不過卻是2015年7月以來的高點，換句話說，民眾比過去2、3年，對於經濟景氣信心較高。

▲中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任。（圖／資料照）

吳大任指出，美中貿易戰衝突未解，台灣製造業出口訂單從去年第4季開始持續衰退，不過台商回流可望帶動國內投資，加上選舉後帶來的高雄效應，無論是內需觀光，促使民眾對景氣看法轉趨樂觀，整體來看，今年台灣經濟呈現「外冷內溫」。

至於下降幅度最大的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為46.75點，與上個月調查結果相較下降1.35點；再者是「未來半年投資股票時機」總數為94.8點，與上個月調查結果相較下降0.8點；下降幅度最小的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，這次下降0.55點至88.95點

從絕對水準來看，6項指標中僅有未來半年國內就業機會偏向樂觀，其他皆為悲觀指標。此外，子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.2點，較上月的調查結果小幅下降，顯示民眾對自己健康仍呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也過同步呈現樂觀。