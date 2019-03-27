掉漆！泛公股金控ROE經營績效差　只兆豐金高於平均

▲國民黨籍立委曾銘宗今日質詢表示，泛公股金控在ROE與ROA的表現，都不及民營金控。（圖／記者陳政錄攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國民黨立委曾銘宗今（27）日質詢時表示，去年金控公司的淨值報酬率（ROE）平均為9.25%；但是只有兆豐金排入前5名、也只有兆豐金的淨值報酬率在平均水準之上。

立法院財政委員會今日審查國安基金設置條例草案，財政部部長蘇建榮到財政委員會接受質詢。曾銘宗提出，近六年來泛公股的淨值報酬率（ROE）表現都不太佳，就以去年來看，16家金控平均大約是9.25%，但是展開來說，ROE前五名大約是富邦金、中信金、國泰金、玉山金以及兆豐金，只有兆豐金擠入前五名；而也只有兆豐金的ROE為9.8%，超過平均數；其他如第一金、華南金、台灣金、合庫金、台灣金都不及平均數。

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進一步來看資產報酬率(ROA)來看，去年的平均為8.18%，兆豐金為8.82%擠入前五名；其他泛公股金控的表現也比平均數差。

財政部長蘇建榮表示，由於公股金控缺乏壽險子公司，而去年大多是具有壽險的金控表現比較前面，像是中信金控、富邦金控、國泰金控等都有壽險子公司資產比較大，增長的話資產報酬率表現就會很明顯。

但是蘇建榮表示，之前也有針對公股金控的表現開會討論，也請公股銀行子公司之間是否要整併，以及不賺錢的子公司進行檢討。