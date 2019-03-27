影／緯穎掛牌首日大漲50%　登今年來市值最高上市股

記者周康玉／台北報導

興櫃股王緯穎（6669）今（27）日舉行掛牌典禮，以每股248元上市，因為上市前五日不受漲幅限制，開盤不到10分鐘大漲126元，漲幅50.8%，來到374元。

按今日早盤股價計算，緯穎市值已攀升到640億元，是今年來掛牌市值最大公司。

母公司緯創母以子貴，早盤也開高，漲3.4%，來到23.75元。

緯穎自2017年登興櫃以來，不僅營收年年創新高，每年更是以兩倍以上的成長規模增胖，截至去年年營收來到1810.6億元，稅後淨利達55.78億元，每股賺38元。掛牌前因登上興櫃股王，上市前備受矚目，光是競拍底價就和得標價差130多元，換言之，光是抽種就可現賺13萬元，因此吸引25萬人參與申購，中籤率僅1.54%。

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緯穎主要業務為超大型資料中心及雲端基礎架構之解決方案，客戶都是科技巨擘諸如微軟、臉書等，大客戶的營收貢獻就超過九成，目前積極開發亞馬遜雲端運算服務（AWS），成長動能可期。

對於今年展望，緯穎財務長陳昌偉維持看法，認為上半年仍是疲軟，下半年則還要觀察。

▼興櫃股王緯穎掛牌，董事長林憲銘，總經理洪麗甯 。（圖／記者周康玉攝）

▼緯穎掛牌不到10分鐘飆漲50%。（圖／記者周康玉攝）