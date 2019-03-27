米糠油中毒事件　魏應充上火線澄清：魏家一路揹黑鍋

▲針對外界一再以訛傳訛，說米糠油是魏家的，魏應行、魏應充今天以影片親上火線澄清。（圖／翻攝自魏應充臉書）

記者林淑慧／台北報導

前味全董事長魏應充與頂新集團董事長魏應充今（27）日親上火線澄清，民國67年爆發的米糠油多氯聯苯事件，魏家去中國發展距離多氯聯苯事件發生已超過十年了，「怎麼大家把米糠油毒油事件全算在他們頭上？」

魏應充在個人臉書粉絲團上，PO出「誤解共生，從油開始」為主題的最新影片，從各界對魏家製造含多氯聯苯的米糠油說起。這起造成16人死亡，2000多人中毒，針對外界一再以訛傳訛，說米糠油是魏家的，今天魏家老三、老四特地親上火線澄清。

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魏應行說，魏家去中國發展距離多氯聯苯事件發生已超過十年了，怎麼大家把米糠油毒油事件全算在他們頭上？

米糠油事件的事主同樣住彰化，是陳家，魏家為此一路揹黑鍋。有網友在幾年前網路上散佈謠言，說米糠油是魏家的，已遭誹謗判刑，不希望再發生此事。

魏應充則說，剛回台灣接味全董事長時，由於頂新油廠的營業額佔整個集團比重非常小，不少人要他關廠。 他堅持留下來，主要是為了老員工的生計和背後的家庭，企業主有照顧員工的責任，加上這是父親留下的事業，感情因素，他堅持留下，沒料到會出大事。

魏應充在影片上說，他去「修行」二年，遇到有人還在問他米糠油是否是魏家的，非常驚嚇。 魏應行則說連台灣某金控的董事長也問他相同問題，他們兄弟異口同聲說，花很大力氣解釋，無論怎麼說，外界都不聽，只好親上臉書澄清。