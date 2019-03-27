蘋果「服務」時代來臨　高盛：未來重心將放回iPhone業務

▲蘋果在春季發表會上發布多項新服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

財經中心／綜合報導

蘋果於舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」，發表多款全新服務，項目包含Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple tv channel以及Apple tv+，但外界對於這樣的發表會看法不一，有華爾街分析師認為，蘋果未來可能將重點放回iPhone。

據CNBC報導，在這場以「服務」為主角的發表會結束後，高盛（Goldman Sachs）分析師Rod Hall表示，「蘋果這次所公布的服務與我們先前所預測的有很大的不同，由於這些服務所能帶來的影響較小，蘋果未來很可能會將重心重新放回逐漸放緩iPhone業務。」Oppenheimer分析師Andrew Uerkwitz認為，蘋果的新服務為媒體中的一些小問題提供了更好的解決方案，也可能會促使現有的iOS設備用戶更進一步對蘋果生態系進行投資。

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以下為部分華爾街分析師對這次蘋果春季發表會的評價：

高盛（Goldman Sachs）－「中性」評級

蘋果這次所公布的服務與高盛先前所預測的有很大的不同，例如Apple TV+原先預估會在近期推出，但實際上必須等到今年秋天，且並未透露相關價格，遊戲服務Apple Arcade也有相同的問題，唯一可以立即使用的僅有Apple News +。

且蘋果目前並未祭出任何捆綁服務來吸引用戶註冊，雖然這些服務對用戶來說有一定的吸引力，但短期內我們看不出這些新服務對EPS（每股收益）會產生那些實質性影響。去年App Store傭金和TAC（流量獲取成本）收入佔去年蘋果服務業務收入的51%，毛利率更是高達70%，估計未來蘋果服務業收入的主要收入來源仍會是這些管道，並非是這次發表會上亮相的新服務，「我們認為蘋果會在這次的發表會後將重心重新放回放緩的iPhone業務。」

Oppenheimer－與大盤持平的評級

蘋果新發表的訂閱服務看似與現行市場上的服務類似，但蘋果稱其在介面、用戶隱私等方面有較良好的表現，家人之間也可以免費共享。總體來說，蘋果的新服務為媒體中的一些小問題提供了更好的解決方案，也可能會促使現有的iOS設備用戶更進一步對蘋果生態系進行投資。

摩根士丹利（Morgan Stanley）－「增持」評級，目標價從197美元提升至220美元

蘋果推出全新服務，與摩根士丹利預測蘋果在未來5年內將靠服務來帶動獲利成長的預測相符，但新服務的正式推出時間和定價卻限制了調升股價目標價格的幅度。