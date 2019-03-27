甲骨文5月將裁352人　消息人士：未來將有更大幅度裁員

▲甲骨文公司（Oracle）。（圖／翻拍自甲骨文官方臉書）

財經中心／綜合報導

全球第二大軟體製造商甲骨文（Oracle）傳出要針對雲端計算業務進行重整，將在今年5月裁員3百多人。

據《彭博》報導，根據上週甲骨文公司向加州政府提交的一份文件指出，該公司將在5月21日裁員352人，包括位於加州紅木城總部的255人以及聖塔克拉拉市的97人，主要是負責雲端計算業務，據了解，這次裁員僅是甲骨文公司全球13萬7千名員工中的少數。

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甲骨文發言人Deborah Hellinger在一份聲明中表示，「隨著我們雲端業務的發展，我們將不斷平衡我們的資源並重組我們的開發團隊，以幫助確保我們有合適的人員為全球客戶提供最好的雲端產品。」

據《CRN》報導，先前甲骨文就有針對紐澤西州曼徹斯特和西雅圖的辦公室人員進行裁員，一名甲骨文前員工就表示，「它們一直在裁員。」，其中包括軟體開發人員以及銷售人員。但同一時間，甲骨文也向微軟、亞馬遜等雲端計算競爭對手挖牆腳，甲骨文前員工認為，甲骨文這樣的舉動是希望能扭轉陷入困境的雲端計算業務。

該名前員工指出，甲骨文未來還可能再裁員數百至數千位員工，而與甲骨文內部員工關係密切的甲骨文大型合夥公司執行長向《CRN》透露，消息人士指出，甲骨文預計要在北美地區裁員5％至10％。